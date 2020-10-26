​П'яний українець у шльопанцях намагався пішки потрапити у Росію

У неділю, 25 жовтня, прикордонники Харківського загону затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон з Росією.

Про це повідомляється на сайті ДПСУ.

"Прикордонний наряд відділу "Дергачі" зупинив порушника в районі населеного пункту Гранів, неподалік кордону. Чоловік мандрував у літніх шльопанцях, очевидно забувши взути черевики, бо був напідпитку", - йдеться у повідомленні.

Затриманим виявився житель міста Покровськ Донецької області. Чоловік пояснив, що в такий спосіб він хотів "скоротити дорогу". Документів, окрім внутрішнього паспорта громадянина України, у нього не було.

За спробу незаконного перетину кордону на порушника складено відповідні адміністративні матеріали, рішення за якими буде приймати суд.

Нагадаємо, з 1 березня 2020 року громадяни України мають право потрапити на територію РФ тільки за закордонними паспортами і лише у встановлених пунктах пропуску.

У липні росіянин незаконно перетнув кордон з Україною, щоб попросити про статус біженця.