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​П'яний українець у шльопанцях намагався пішки потрапити у Росію

Чоловіка затримали прикордонники.

​П'яний українець у шльопанцях намагався пішки потрапити у Росію
Фото: ДПСУ

У неділю, 25 жовтня, прикордонники Харківського загону затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон з Росією.

Про це повідомляється на сайті ДПСУ.

"Прикордонний наряд відділу "Дергачі" зупинив порушника в районі населеного пункту Гранів, неподалік кордону. Чоловік мандрував у літніх шльопанцях, очевидно забувши взути черевики, бо був напідпитку", - йдеться у повідомленні.

Затриманим виявився житель міста Покровськ Донецької області. Чоловік пояснив, що в такий спосіб він хотів "скоротити дорогу". Документів, окрім внутрішнього паспорта громадянина України, у нього не було.

За спробу незаконного перетину кордону на порушника складено відповідні адміністративні матеріали, рішення за якими буде приймати суд.

Нагадаємо, з 1 березня 2020 року громадяни України мають право потрапити на територію РФ тільки за закордонними паспортами і лише у встановлених пунктах пропуску.

У липні росіянин незаконно перетнув кордон з Україною, щоб попросити про статус біженця.

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