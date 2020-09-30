​На лікування одного хворого за кордоном у 2021 році уряд планує витратити 2,4 млн гривень, - дослідження

У 2021 році на лікування одного хворого за програмою лікування за кордоном Уряд України в середньому планує витратити 2,4 мільйони гривень.

Про це повідомляється у дослідженні організації CASE Україна, яка проаналізувала, як витрачатимуться ці гроші.

Згідно з проєктом бюджету на 2021 рік, фінансування за держпрограмою лікування за кордоном покриває потреби 450 пацієнтів, а обсяг програми має скласти 1,1 млрд гривень. Середня вартість лікування закладається на рівні 2,4 млн гривень.

Економіст CASE Україна Наталя Лещенко наголосила, що поки що державна програма лікування за кордоном для багатьох громадян, яким не можна надати допомогу в Україні, залишається чи не останнім шансом на порятунок.

"Орієнтовно середня вартість трансплантації нирки за кордоном становить $65 тис., кісткового мозку – $120 тис, серця – $100 тис, печінки – $135 тис. Для громадян країни із середньою зарплатою трохи вищою за 10 тис. гривень ця сума непідйомна. За відсутності необхідного лікування вдома єдиним виходом у такій ситуації може стати державна програма лікування громадян за кордоном", - зазначила вона.

"Державне фінансування такого лікування відбувається з 1995 року. Впродовж останніх років спостерігається кількаразове збільшення охоплення і фінансування програми. У проєкті бюджету на наступний рік передбачені кошти для лікування 450 осіб із середньою вартістю операції 2,4 млн грн. Однак і це не межа. Насправді не всі знають про свої потреби і можливості. Експерти порахували, що трансплантації потребують 6000 українців, 1000 дітей кожного року захворюють онкозахворюваннями, і 30% з них потребують трансплантації кісткового мозку", - додала Лещенко.

При цьому вона заявила, що виділення бюджетних коштів за цією програмою "відбувається за політичним принципом".

"Закладається певний обсяг коштів на рік. І тут під політичним тиском впродовж бюджетного року програма може роздутися у кілька разів. У 2015 році фінансування програми зросло в 4 рази, у 2017 – утричі", - пояснила Лещенко.

Не можна назвати цілком прозорим і механізм направлення людей на лікування вважає експертка.

На думку Лещенко, програму лікування громадян України за кордоном треба залишити, але суттєво вдосконалити. Насамперед, необхідне жорстке обмежити обсяги її фінансування, встановити пріорітетність лікування, тощо.

Нагадаємо, цього року у держбюджеті передбачалося 1,09 млрд гривень на лікування українців за кордоном. У грудні 2019 року повідомлялося, що МОЗ направило лікуватися за кордон 119 пацієнтів, з них - 16 дітей.

Раніше Міністерство охорони здоров'я пропонувало прискорити процедуру відправляння пацієнтів на лікування за кордоном за кошти держбюджету і скоротити час з моменту звернення громадянина до його скерування на лікування в іноземну клініку та оплати послуг.