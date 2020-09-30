Депутатка Яна Зінкевич вдруге захворіла на коронавірус

Вона нагадала, що півроку тому вже хворіла на коронавірус. Зараз з симптомів має лише сильну втому.

У народної депутатки України (фракція "Європейська солідарність") Яни Зінкевич вдруге виявили коронавірус COVID-19.

Про це вона повідомила у своєму Facebook.

"Друзі! Сьогодні ми здавали всією фракцією аналізи на короновірус. Нажаль в мене також позитивний результат. Прошу всіх хто контактував зі мною протягом останніх декількох днів зв‘язатися зі своїми сімейними лікарями та здати тести ПЛР. До здачі тесту рекомендована самоізоляція", - зазначила Зінкевич.

Вона нагадала, що півроку тому вже хворіла на коронавірус. Зараз з симптомів має лише сильну втому.

"Я уже хворіла один раз на коронавірус, надіюсь цього разу буде легше. Минулого разу хворіла тяжко, була на кисневому забезпеченні (але не на швл на щастя)", - повідомила вона.

Вона також зазначила, що не контактувала зі своєю родиною.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що на COVID-19 захворів український біатлоніст, чемпіон світу 2019 року в гонці переслідування Дмитро Підручний.

29 вересня п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що захворів на коронавірус.

Того ж дня керівниця партії "Голос" Кіра Рудик повідомила, що захворіла на коронавірус.

На Covid-19 захворів і народний депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк.