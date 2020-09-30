Русский мир. Српски свет. Український світ
Русский мир. Српски свет. Український світ
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
НБУ виводить з обігу монети номіналом 25 коп і гривні зразків до 2003 року
Бої у Нагірному Карабасі тривали всю ніч, - Міноборони Азербайджану
Бої у Нагірному Карабасі тривали всю ніч, - Міноборони Азербайджану
Дебаты Трампа против Байдена. Тучи над Америкой сгущаются
Дебаты Трампа против Байдена. Тучи над Америкой сгущаются
Ні обіцянок, ні пробачень
Ні обіцянок, ні пробачень
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Головний редактор білоруського Telegram-каналу Nexta залишив проєкт
Головний редактор білоруського Telegram-каналу Nexta залишив проєкт
Фокін хоче обговорити в ТКГ виплати пенсій на окупованому Донбасі
Фокін хоче обговорити в ТКГ виплати пенсій на окупованому Донбасі
Фокін заявив, що не бачив підтвердження війни між Росією та Україною
Фокін заявив, що не бачив підтвердження війни між Росією та Україною
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У ЗСУ за добу виявили ще 61 випадок захворювання на коронавірус

Зараз в армії на COVID-19 хворіє 628 людей.

У ЗСУ за добу виявили ще 61 випадок захворювання на коронавірус
Фото: EPA/UPG

У Збройних Силах України за добу виявили 61 випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 61 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 17 осіб", - йдеться в повідомленні.

Всього в армії на коронавірус хворіє 628 людей.Всього за час пандемії одужало – 2247 осіб, летальних випадків – 10.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 552 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 139 осіб.

Нагадаємо, в Україні підтвердили понад 4 тисячі нових випадків коронавірусу. Із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися вже 208 959 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також