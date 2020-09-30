У ЗСУ за добу виявили ще 61 випадок захворювання на коронавірус

Зараз в армії на COVID-19 хворіє 628 людей.

У Збройних Силах України за добу виявили 61 випадок захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 61 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 17 осіб", - йдеться в повідомленні.

Всього в армії на коронавірус хворіє 628 людей.Всього за час пандемії одужало – 2247 осіб, летальних випадків – 10.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 552 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 139 осіб.

Нагадаємо, в Україні підтвердили понад 4 тисячі нових випадків коронавірусу. Із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися вже 208 959 осіб.