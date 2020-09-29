В ЗСУ виявили ще 32 випадки захворювання на коронавірус

Всього в армії на COVID-19 хворіє 614 людей.

У Збройних силах України за добу зафіксували 32 нових випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 32 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває 12 осіб", - йдеться в повідомленні.

Всього в армії коронавірусом хворіє 614 людей.

В ЗСУ додали, що всього за час пандемії одужало – 2200 осіб, летальних випадків – 10. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 546 людей. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 139 осіб.

Нагадаємо, за добу в Україні діагностували 3 627 нових випадків коронавірусу. Найбільше - у Києві, а також у Харківській та Одеській областях.