В ЗСУ за добу виявили 30 випадків коронавірусу

Станом на 28 вересня в армії на COVID-19 хворіє 629 людей.

За добу у Збройних Силах України виявили 30 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 28 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 629 осіб...За минулу добу зареєстровано 30 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

За добу госпіталізували 5 хворих. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Всього за час пандемії у ЗСУ одужало – 2153 особи, летальних випадків – 10. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 557 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 64 особи.

Нагадаємо, сьогодні число інфікованих коронавірусом в Україні перевищило 200 тисяч. Кількість летальних випадків наближається до 4 тисяч.