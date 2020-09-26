У Києві вперше виявили майже 450 нових випадків ковіду за добу

Це найбільший показник серед усіх регіонів, при цьому у столиці дозволили послабити карантин.

У Києві впродовж 25 вересня виявили найбільше нових випадків коронавірусу з початку спалаху і серед інших регіонів - 447. Вісім пацієнтів померли. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватись. За минулу добу вірус виявили в 447 людей. Зокрема, у 42 дітей. 8 хворих померли", - повідомив мер столиці.

Серед нових інфікованих - 14 медиків.

Найбільше випадків виявили в Дніпровському районі – 66, в Оболонському – 60 та Деснянському – 58 випадків.

За добу до лікарень потрапили 59 пацієнтів.

Нагадаємо, у середині вересня Київ вийшов на перше місце за кількістю виявлених інфікованих та числом активних хворих. Зараз у столиці хворіють 14 755 осіб. Ковід забрав життя вже 350 киян.

При цьому у Києві дозволили послабити карантин. Згідно останнього епідеміологічного зонування, столицю перенесли з помаранчевої до жовтої зони.