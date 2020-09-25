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Найкращий український біатлоніст заразився коронавірусом

Дмитро Підручний змушений пропустити гонку City Biathlon у Німеччині.

Найкращий український біатлоніст заразився коронавірусом
Дмитрий Пидручный
Фото: Instagram

Український біатлоніст, чемпіон світу 2019 року в гонці переслідування Дмитро Підручний отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це спортсмен повідомив у своєму інстаграмі.

"Моя поїздка в Wiesbaden та участь в гонці City Biathlon скасовується! Сьогодні отримав позитивний результат тесту на covid-19. Тому змушений бути на самоізоляції", - написав біатлоніст.

Підручний зазначив, що почувається чудово, жодних симптомів немає.

Нагадаємо, у квітні Кабмін дозволив спортсменам національних збірних тренуватися під час карантину.

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