Найкращий український біатлоніст заразився коронавірусом

Український біатлоніст, чемпіон світу 2019 року в гонці переслідування Дмитро Підручний отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це спортсмен повідомив у своєму інстаграмі.

"Моя поїздка в Wiesbaden та участь в гонці City Biathlon скасовується! Сьогодні отримав позитивний результат тесту на covid-19. Тому змушений бути на самоізоляції", - написав біатлоніст.

Підручний зазначив, що почувається чудово, жодних симптомів немає.

Нагадаємо, у квітні Кабмін дозволив спортсменам національних збірних тренуватися під час карантину.