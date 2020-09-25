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Україна пропустила Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Виліт наших клубів з Ліги Європи позначився на рейтингу.

Україна пропустила Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: UEFA.com

Напередодні завершився третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи, за підсумками якого дві українські команди - "Десна" і "Колос" покинули турнір - чернігівці програли "Вольфсбургу", а ковалівци - "Рієці" з однаковим рахунком - 0:2.

Проте, за вихід в цю стадію турніру обидві команди отримали по 0,5 бала, що принесло в скарбничку України 0,2 (1 бал розділити на 5 команд).

Наші конкуренти виступили помітно успішніше.

У Шотландії "Селтік" обіграв "Ригу", "Рейнджерс" розгромив "Віллем II", тоді як "Абердін" і "Мотеруелл" програли і вилетіли. В результаті Шотландія заробила 1 очко в таблицю коефіцієнтів.

0,6 очка заробила Туреччина, де" Галатасарай" пройшов далі, а ось "Бешикташ" і "Аланьяспор" вилетіли.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА за підсумками цього сезону впливає на розподіл путівок в сезоні-2022/23. Україна бажано завершити сезон в топ-10.

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