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УЄФА оголосив номінантів на премію тренера року УЄФА: в ньому лише німецькі фахівці

Випередити Ганса-Дітера Фліка буде проблематично.

УЄФА оголосив номінантів на премію тренера року УЄФА: в ньому лише німецькі фахівці
Ганс-Дітер Флік
Фото: UEFA

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на своєму офіційному сайті оголосив список номінантів на звання кращого тренера року.

У шорт-листі претендентів виявилися тільки німецькі тренери: Ганс-Дітер Флік з "Баварії", Юрген Клопп з "Ліверпуля" і Юліан Нагельсманн з РБ "Лейпциг". Таке трапилось вперше.

У попередньому сезоні "Баварія" виграла все, що було можливо: Лігу чемпіонів, Бундеслігу і Кубок Німеччини.

"Ліверпуль" в феєричному стилі став чемпіоном Англійської Прем'єр-ліги, однак вилетів з ЛЧ на стадії 1/8 фіналу від "Атлетіко".

У свою чергу, РБ "Лейпциг" пробився до стадії півфіналу ЛЧ, в якій поступився ПСЖ.

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