Головний тренер клубу Андрія Ярмоленка заразився коронавірусом

Крім Девіда Мойєса в списку інфікованих виявилися ще два футболісти.

В англійському "Вест Гемі", за який виступає Андрій Ярмоленко, зафіксовано три випадки зараження на коронавірус, повідомляє прес-служба "молотків".

У списку інфікованих виявилися головний тренер команди Девід Мойес, а також гравці Ісса Діоп і Джош Каллен. Хвороба у всіх трьох проходить безсимптомно.

Додамо, що хвороба була визначена напередодні матчу 1/16 фіналу Кубка Англійської ліги проти "Халла" (5:1).

"Медичний штаб був проінформований про результати тесту, в результаті чого Мойес і обидва футболіста в терміновому порядку покинули стадіон і вирушили додому", - йдеться в заяві клубу.

Замість Мойеса командою на матчі Кубка Ліги керував його помічник Алан Ірвін.