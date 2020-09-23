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Головний тренер клубу Андрія Ярмоленка заразився коронавірусом

Крім Девіда Мойєса в списку інфікованих виявилися ще два футболісти.

Головний тренер клубу Андрія Ярмоленка заразився коронавірусом
Девід Мойес
Фото: EPA/UPG

В англійському "Вест Гемі", за який виступає Андрій Ярмоленко, зафіксовано три випадки зараження на коронавірус, повідомляє прес-служба "молотків".

У списку інфікованих виявилися головний тренер команди Девід Мойес, а також гравці Ісса Діоп і Джош Каллен. Хвороба у всіх трьох проходить безсимптомно.

Додамо, що хвороба була визначена напередодні матчу 1/16 фіналу Кубка Англійської ліги проти "Халла" (5:1).

"Медичний штаб був проінформований про результати тесту, в результаті чого Мойес і обидва футболіста в терміновому порядку покинули стадіон і вирушили додому", - йдеться в заяві клубу.

Замість Мойеса командою на матчі Кубка Ліги керував його помічник Алан Ірвін.

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