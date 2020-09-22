Фото: EPA/UPG Співавтори рекорду

Напередодні завершився другий тур в Англійській Прем'єр-лізі, який був багатий на рекорди.

Один з них був встановлений на "Сент-Меріс" в матчі "Саутгемптон" - "Тоттенгем", в якому "шпори" здобули вольову перемогу - 5:2.

Покером в складі гостей відзначився Сон Хин Мін. 28-річний кореєць став 28-м гравцем АПЛ, який відзначився не менше ніж чотирма голами в одному поєдинку.

Примітно, що всі свої голи в протистоянні зі "Святими" Сон забив з передач капітана "Тоттенгема" Гаррі Кейна. Son Heung-Min vs. Southampton:

◎ 4 shots

◎ 4 goals



Harry Kane vs. Southampton:

◎ 4 chances created

◎ 4 assists



What a duo. 🤩 pic.twitter.com/J8mNc6mIIw — Squawka Football (@Squawka) September 20, 2020

Такого випадку, щоб один гравець забив в одному матчі 4 голи, при цьому асистував йому тільки один футболіст, ще в АПЛ не було.