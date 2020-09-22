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Кейн і Сон встановили на двох дивовижний рекорд Англійської Прем'єр-ліги

"Тоттенгем" здобув яскраву перемогу.

Співавтори рекорду
Фото: EPA/UPG
Співавтори рекорду

Напередодні завершився другий тур в Англійській Прем'єр-лізі, який був багатий на рекорди.

Один з них був встановлений на "Сент-Меріс" в матчі "Саутгемптон" - "Тоттенгем", в якому "шпори" здобули вольову перемогу - 5:2.

Покером в складі гостей відзначився Сон Хин Мін. 28-річний кореєць став 28-м гравцем АПЛ, який відзначився не менше ніж чотирма голами в одному поєдинку.

Примітно, що всі свої голи в протистоянні зі "Святими" Сон забив з передач капітана "Тоттенгема" Гаррі Кейна.

Такого випадку, щоб один гравець забив в одному матчі 4 голи, при цьому асистував йому тільки один футболіст, ще в АПЛ не було.

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