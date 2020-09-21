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Роналду став кращим міжнародним бомбардиром 2019 року

IFFHS підрахувало кількість голів португальця на міжнародній арені.

Роналду став кращим міжнародним бомбардиром 2019 року
Криштіану Роналду
Фото: EPA/UPG

Форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав нагороду від Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS), ставши кращим міжнародним бомбардиром 2019 року.

Приз вручається футболісту, що забив найбільшу кількість голів на міжнародній арені за збірну і клуб протягом календарного року.

Кріштіану за 2019 рік забив 21 м'яч: 14 в складі збірної Португалії і сім - за "Стару сіньору" в Лізі чемпіонів.

"Щасливий виграти нагороду IFFHS World's Best International Top Goal Scorer 2019", - написав португалець в своєму Instagram.

Додамо, що для 35-річного форварда це п'ятий подібний приз - раніше він отримував його в 2013, 2014, 2016 і 2017 роках.

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