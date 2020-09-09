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Роналду став першим європейським футболістом, який забив 100 голів за збірну

Португальці обіграли шведів.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

Напередодні відбулися чергові поєдинки другого туру Ліги націй.

Зокрема, в групі А3 у Стокгольмі збірна Швеції приймала чинних переможців цього турніру і чемпіонів Європи збірну Португалії.

Завдяки дублю Кріштіану Роналду португальці здобули перемогу - 2:0.

Обидва м'ячі CR7 забив шикарними ударами з-за меж штрафного майданчика.

Для капітана Seleção das Quinas ці голи стали 100-м і 101-м у футболці національної команди. Таким чином, Кріштіану став першим гравцем у європейському футболі, який зумів подолати планку в 100 м'ячів за збірну.

Абсолютним рекордсменом є іранець Алі Деаї, який забив за свою збірну 109 голів.

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