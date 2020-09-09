Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

Напередодні відбулися чергові поєдинки другого туру Ліги націй.

Зокрема, в групі А3 у Стокгольмі збірна Швеції приймала чинних переможців цього турніру і чемпіонів Європи збірну Португалії.

Завдяки дублю Кріштіану Роналду португальці здобули перемогу - 2:0.

Обидва м'ячі CR7 забив шикарними ударами з-за меж штрафного майданчика.

Для капітана Seleção das Quinas ці голи стали 100-м і 101-м у футболці національної команди. Таким чином, Кріштіану став першим гравцем у європейському футболі, який зумів подолати планку в 100 м'ячів за збірну.

Cristiano Ronaldo has now scored 101 international goals.



He'll be top of this list for a very long time. 🐐 pic.twitter.com/RdVhgh1DYZ — Squawka Football (@Squawka) September 8, 2020

Ronaldo's first senior goal for Portugal ☝️



He hasn't looked back since 🙌pic.twitter.com/DHCVPx4Nqx — Goal (@goal) September 9, 2020

Абсолютним рекордсменом є іранець Алі Деаї, який забив за свою збірну 109 голів.