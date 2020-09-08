Роналду нарешті зробив пропозицію матері його дитини, - ЗМІ

Форвард "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду зробив пропозицію Джорджині Родрігес.

Як повідомляє видання El Mundo, 35-річний Кріштіану зробив дівчині пропозицію під час вечірки, яку вона спеціально організувала, щоб зустрітися з його друзями.

Відзначається, що Джорджина відповіла згодою.

На заході не були присутні члени сімей Кріштінау і Джорджіни.

Примітно, що пара поки не планує весілля; дата заходу ще не призначена.

Роналду зустрічається з Джорджиной з 2016 року.

У 2017-му Родрігес народила футболістові доньку Алану Мартіну.

Всього у Роналду четверо дітей. Перший син, Кріштіану-молодший, народився в 2010 році від невідомої матері. Роналду заявив, що є єдиним опікуном дитини і за угодою з матір'ю новонародженого не буде публічно розкривати її ім'я. У 2017 році у Роналду з'явилися близнюки від сурогатної матері, дітей назвали Єва і Матео.