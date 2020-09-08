Проведення матчів плей-оф УХЛ зупинено: у двох командах виявлено 33 заражених COVID-19

У ХК "Донбас" і "Білий Барс" спалах коронавірусу.

В українському вищому хокейному дивізіоні спалах коронавірусу. Одразу 19 хокеїстів "Донбасу" і 14 "Білого Барса" здали позитивні тести на коронавірус, повідомляють на офіційному сайті Української хокейної ліги (УХЛ).

Зазначають, що тестування також пройшли і суперники "Донбасу" і "Білого Барса" по плей-оф - "Дніпро" і "Кременчук" відповідно.

Як інформує УХЛ, розіграш півфінальних і фінальної серії плей-оф чемпіонату УХЛ сезону-2019/20 припинено мінімум на два тижні.

Після проведення повторних тестів у команд-півфіналістів плей-оф Ліга вирішуватиме про дату продовження змагань.

Нагадаємо, що команди вже зіграли по два півфінальні поєдинки. На цей момент "Кременчук" веде в серії з "Білим Барсом" із рахунком 2:0, а в парі між "Донбасом" і "Дніпром" запанував паритет - 1:1.