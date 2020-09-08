Ломаченко і Лопес підписали контракт на бій за чотири пояси

Фото: Top Rank Василь Ломаченко

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) і володар титулу IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) підписали контракт на бій, йдеться у Twitter промоутерської компанії Top Rank .

🗣 “𝙅𝙪𝙨𝙩 𝙨𝙚𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩.”



🗣 “𝙅𝙪𝙨𝙩 𝙨𝙞𝙜𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩.”



✅ 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐓𝐒 𝐒𝐈𝐆𝐍𝐄𝐃. ✍️



Stay tuned for the #LomaLopez official details tomorrow ... and more 👀 pic.twitter.com/EDWdtgV4nX — Top Rank Boxing (@trboxing) September 7, 2020

Подробиці, зокрема дату поєдинку, оголосять уже сьогодні. Передбачається, що поєдинок відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі.