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Ломаченко і Лопес підписали контракт на бій за чотири пояси

Імовірно, поєдинок відбудеться 17 жовтня.

Василь Ломаченко
Фото: Top Rank
Василь Ломаченко

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Franchise Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) і володар титулу IBF Теофімо Лопес (15-0, 12 КО) підписали контракт на бій, йдеться у Twitter промоутерської компанії Top Rank .

Подробиці, зокрема дату поєдинку, оголосять уже сьогодні. Передбачається, що поєдинок відбудеться 17 жовтня в Лас-Вегасі.

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