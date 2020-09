Ломаченко і Лопес підписали контракт на бій за чотири пояси

🗣 “𝙅𝙪𝙨𝙩 𝙨𝙚𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩.”



🗣 “𝙅𝙪𝙨𝙩 𝙨𝙞𝙜𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖𝙘𝙩.”



✅ 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐓𝐒 𝐒𝐈𝐆𝐍𝐄𝐃. ✍️



Stay tuned for the #LomaLopez official details tomorrow ... and more 👀 pic.twitter.com/EDWdtgV4nX