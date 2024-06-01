Президент World Boxing Борис ван дер Ворст: «Після перемоги Усика український бокс знаходиться на вершині світу»

У жовтні 2020 року росіянин Умар Кремльов офіційно був обраний президентом Міжнародної федерації боксу. Тоді саме Федерація боксу України на чолі із Володимиром Продивусом не лише висунула кандидатуру путінського ставленика на посаду голови міжнародної федерації, а й підтримала її. Відтоді у світовому аматорському боксі почали правити величезні гроші «Газпрому», який є головним спонсором IBA (Міжнародна федерація боксу – LB.ua).

Ситуація остаточно вийшла з-під контролю у 2022 році. В той час, коли увесь світ посилював санкції проти росіян (в економіці, політиці, культурі та спорті), IBA 5 жовтня опублікувала реліз, в якому оголосила про скасування свого ж рішення про заборону виступів росіян та білорусів на змаганнях під егідою федерації. У повідомленні IBA йшлось про те, що «політика не має впливати на бокс», а сама організація «поважає власну автономію як міжнародної спортивної федерації та залишається політично нейтральною та незалежною». Росіянам та білорусам дозволили виступати під своїми прапорами. У 2022 році в IBA мали відбутися позачергові вибори, але на конгресі делегати відмовилися від їх проведення – 106 зі 155 проголосували проти. Таким чином, Кремльов залишився на посаді президента IBA.

Далі – більше! У червні 2023 року Міжнародний олімпійський комітет виключив IBA зі свого складу через порушення правил та фінансову непрозорість. Там наголосили, що відстороняють IBA від проведення боксерського турніру на Олімпіаді та ліцензійних турнірів. Міжнародна федерація боксу подала апеляцію до арбітражного суду в Лозанні, яку останній відхилив. МОК наголосив, що боксу на Олімпіаді-2028 може не бути.

Паралельно з цим у квітні 2023-го на тлі конфлікту між Міжнародним олімпійським комітетом і Міжнародною федерацією боксу створили нову організацію, World Boxing. У World Boxing заявили, що вони надають пріоритет збереженню боксу в центрі олімпійського руху та ставлять інтереси спортсменів на перше місце. Зокрема, це стосується проведення чесних змагань. Президентом новоствореної організації став нідерландець Борис ван дер Ворст.

У розмові з LB.ua він розповів про діяльність World Boxing, перемовини з Міжнародним олімпійським комітетом, збереження боксу на Олімпіаді-2028 та стосунки Федерації боксу України з корумпованою IBA, яку очолює росіянин Умар Кремльов.

Я знаю, що члени World Boxing зустрічалися з представниками МОК. Про що саме ви розмовляли? Чи відчуваєте, що Міжнародний олімпійський комітет підтримуватиме вас у майбутньому?

Дякую за ваш інтерес до цієї складної, тривалої проблеми, яка стосується статусу олімпійського боксу. Не так багато журналістів хочуть висвітлювати цю тему, попри те, що це дуже важливо для боксерів, шанувальників боксу та всієї боксерської спільноти. Бокс як олімпійський вид спорту вже багато років переживає серйозні проблеми через доведену неефективність IBA, яка була виключена з олімпійського руху рішенням сесії МОК майже рік тому. Це сталося внаслідок помилок офіційних осіб, відсутності фінансової прозорості та повної залежності від фінансування «Газпрому». Крім того, проблема у відверто поганому управлінні. Все це триває вже не один рік, тому те, що комітет продовжив перебування боксу в програмах Олімпіад Токіо-2020 і Париж-2024, – це диво. Те, що МОК зробив для боксу такий аванс, – це є безпрецедентним рішенням. Підтримка комітету є величезною для боксерів. Міжнародний олімпійський комітет міг просто виключити цей вид спорту з програми Олімпіади, але натомість узяв на себе відповідальність за безпосереднє проведення відбіркових змагань і фактичних змагань з боксу на Іграх. Цього не робили для жодного іншого виду спорту. МОК також дав багато шансів AIBA/IBA для виправлення ситуації, але їх не використали. Зрозуміло, що після проведення змагань з боксу в Парижі, Міжнародний олімпійський комітет не продовжить своє фактичне керування боксом далі. Вони чітко висловилися щодо цього. Комітет не створений для управління видами спорту, адже це - завдання міжнародних федерацій.

Разом з тим World Boxing був створений наприкінці 2022 року групою однодумців, представників національних федерацій, щоб розв’язати цю жахливу ситуацію та зберегти бокс в центрі олімпійського руху. Прогрес, досягнутий на сьогодні нашою новою міжнародною федерацією, зокрема, проведення перших великих міжнародних змагань і організація демократичного конгресу, дозволив нам отримати запрошення на першу офіційну зустріч з Міжнародним олімпійським комітетом. Там ми окреслили наші наміри та плани домогтися визнання МОК і взяти відповідальність за управління боксом. Ми працюємо над тим, щоб стати надійним партнером для комітету та всіх інших учасників олімпійського руху у відстоюванні олімпійських цінностей і дотриманні Олімпійської хартії. Ми добре знали про вимоги для визнання МОК ще до зустрічі, тому працювали над цим з самого початку заснування World Boxing. Я особисто вважаю, що у нас є хороше взаєморозуміння з Міжнародним олімпійським комітетом на рахунок того, що потрібно зробити, щоб бокс залишився олімпійським видом спорту. Обсяг роботи величезний, але ми точно можемо це зробити разом із відповідальними національними федераціями. Я особисто оптимістично дивлюся на розвиток наших відносин.

Фото: facebook.com/boris.vandervorst Борис ван дер Ворст під час одного з виступів.

Це, буквально, місія World Boxing. Щоб виконати її, зберегти бокс в центрі Олімпійських ігор, ми вже розробили та затвердили стратегічний план на 2024-2028 роки. Він є на нашому вебсайті. Ми вже крок за кроком його впроваджуємо. Ми провели інавгураційний конгрес та низку успішних змагань у Німеччині, Англії, США та Нідерландах. Крім того, готуємося анонсувати нові події, зокрема, наш перший чемпіонат світу. Ми вже підписали угоди про партнерство з такими брендами як Sting та Nike. До нашого складу входять національні федерації на всіх континентах світу, але ми продовжуємо розвиватися. Після того, як Спортивний арбітражний суд підтвердив відкликання визнання IBA Міжнародним олімпійським комітетом, очікуємо, що будемо рухатись ще швидше у питанні залучення національних федерацій. Процес отримання членства у World Boxing вимагає часу, але ми вже підтримуємо багато нових національних федерацій на шляху до отримання членства.

Не всі національні федерації, зокрема, українська, повністю підтримали World Boxing. З вами неодноразово зустрічалися представники Федерації боксу України. На вашу думку, чому вона досі залишається частиною IBA?

Перш за все, я хотів би підкреслити, що можливість виключення боксу з програми ОІ-2028 цілком реальна і це кошмарний сценарій для будь-якого любителя боксу, не кажучи вже про боксерів. Національна федерація боксу в Україні, як і більшість інших країн, миттєво втратила б більшу частину свого фінансування. Я розумію, що в Україні уряд надає приблизно 1-1,5 мільйона євро на рік для фінансування боксу високих досягнень. Мова про тренувальні табори, змагання, обладнання, зарплати боксерам і тренерам. Усе це зникне, якщо бокс втратить свій олімпійський статус. Тому той факт, що національні федерації залишаються нерішучими та бездіяльними, викликає занепокоєння. Це стосується не лише нас, а й МОК. Нещодавно вони публічно заявили про це. У нас є план розв'язання цієї проблеми та, як наслідок, зміни культури, створеної колишньою міжнародною федерацією. World Boxing і відповідальні національні федерації, які вже приєдналися до нас, готові зробити все необхідне для виконання нашої місії.

Відверто кажучи, позиція Федерації боксу України та її керівників, які останнім часом часто змінювалися, не дуже зрозуміла. Це особливо дивує усе керівництво World Boxing та представників наших національних федерацій, оскільки колишня міжнародна федерація порушує права саме українських боксерів та тренерів першочергово. IBA не дотримується санкцій МОК щодо російських і білоруських спортсменів, дозволяє навіть проводити змагання в Росії. Залишатися частиною проблеми – це погана стратегія. Ми готові працювати разом з Федерацією боксу України над тим, що викликає в неї занепокоєння, як і з будь-якою іншою національною федерацією, яка вже приєдналася до нас. Було б нерозумно думати, що такі великі національні федерації, як у США, Великої Британії, Індії, Бразилії, Філіппін, Австралії чи Нігерії, приєдналися до World Boxing без розв’язання їхніх проблем. Звичайно, доведеться піти на певні компроміси та, можливо, навіть жертви під час цих історичних змін у нашому спорті, але все це варте того.

Чи є шанси в IBA повернути довіру МОК?

У колишньої міжнародної федерації було багато шансів, щоб все налагодити. Про це детально писали у звітах МОК щодо AIBA/IBA. Разом зі мною деякі представники національних федерацій протягом багатьох років безрезультатно намагалися змінити IBA зсередини. Зрештою, IBA стала першою міжнародною федерацією, визнання якої відкликано комітетом. Там чітко заявили, що IBA – це перегорнута сторінка.

Цей олімпійський цикл є унікальним для боксерів через зменшення кількості вагових категорій. Чи створює це проблеми, або навпаки збільшує конкуренцію?

Бокс має найбільшу кількість олімпійських вагових категорій в історії – 13. Так, тепер вони розподілені між чоловіками та жінками. Це посилює конкуренцію в одних категоріях, водночас відкриваючи можливості в інших. Крім того, варто зазначити, що жоден інший вид єдиноборств не має понад 7 категорій для кожної статі, тому ми повинні розглядати це як великий привілей. World Boxing працюватиме над тим, щоб продовжити перебування боксу на Олімпійських іграх, а потім збільшити кількість вагових категорій, але це потрібно заслужити.

Фото: Пресслужба World Boxing Борис ван дер Ворст під час однієї з промов.

Ми вже маємо необхідне фінансування для виконання наших головних зобов’язань як міжнародної федерації. Ситуація покращиться, оскільки ми продовжуємо рости. Водночас хочемо розвиватися органічно, покладаючись на справжніх комерційних партнерів, тісно співпрацюючи з МОК. Ставку на одного державного спонсора, як з «Газпромом» у випадку з колишньою міжнародною федерацією, ми вважаємо неприйнятною. Будемо відвертими: рівень призових, запропонований IBA, не виглядає комерційно виправданим, тому не є стійким.

World Boxing розуміє важливість фінансової підтримки боксерів, тренерів і національних федерацій, але спочатку потрібно забезпечити боксу олімпійське майбутнє. Надалі ми, безумовно, вводитимемо призові в наші великі змагання.

Враховуючи нинішню нестабільність в українському боксі, хто, на вашу думку, був би гідним представником Федерації боксу України?

World Boxing поважає незалежність національних федерацій. Обирати своїх керівників і представників – це справа боксерської спільноти в Україні. Я вірю в те, що ця спільнота має мудрість, щоб зробити розумний вибір і залишитися на правильному боці історії боксу. Для України це важливіше, ніж для будь-якої іншої національної федерації, враховуючи боротьбу, яку веде ваша країна.

Фото: facebook.com/boris.vandervorst Борис ван дер Ворст під час роботи.

Я бажаю збірній України успіхів у поточному ліцензійному турнірі в Таїланді. Зниження кількості олімпійських квот – це те, над чим повинна думати боксерська спільнота в Україні.

Олександр Хижняк – лідер збірної України. На вашу думку, чи зможе він цього разу здобути «золоту» медаль Олімпіади?

Мені подобається стиль Хижняка. Я особисто спостерігав за тим, як він вигравав на великих змаганнях, зокрема на Європейських іграх у Мінську-2019 і Кракові-2023. Бажаю йому всього найкращого в Парижі!

Хто з українських боксерів Вам імпонує?

Після перемоги Усика український бокс знаходиться на вершині світу. Берінчик і Ломаченко нещодавно також стали професійними чемпіонами світу. Я пам’ятаю, як вони вигравали у боях на Олімпіаді-2012 у Лондоні. Усик – великий посол України, а це важливо в той час, коли Україна бореться, щоб відбити напад Росії.