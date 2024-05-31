Жіноча збірна України з футзалу дізналась суперниць у відборі на Чемпіонат світу

Стали відомі суперниці жіночої збірної України з футзалу у відборі на перший в історії Чемпіонат світу.
Про це повідомила пресслужба Асоціації футболу України.
Жіноча збірна України з футзалу зіграє з командами Чехії, Північної Ірландії та Франції.
Щоб подолати європейську кваліфікацію, українкам треба подолати два раунди відбору, основний та елітний. Обидва проходитимуть у форматі мінітурнірів.
Жеребкування основного раунду:
група 1 - Італія, Хорватія, Сербія, Литва
група 2 - Угорщина, білорусь, Боснія і Герцеговина, Норвегія
група 3 - Україна, Чехія, Північна Ірландія, Франція
група 4 - Фінляндія, Словенія, Молдова, Англія
група 5 - Швеція, Бельгія, Словаччина, Латвія
група 6 - Польща, Нідерланди, Казахстан.
Згодом, у елітному раунді, вісім найкращих команд основного етапу кваліфікації, включно з Іспанією та Португалією, розіб'ють на дві групи. По дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть у фінальну частину ЧС-2025 з футзалу серед жінок.
Жеребкування елітного раунду відбудеться 31 жовтня, а матчі 18-23 березня 2025 року.