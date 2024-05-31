«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
Росія готує провокації проти військових українських ТЦК
Росія готує провокації проти військових українських ТЦК
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
ГоловнаСпорт

Жіноча збірна України з футзалу дізналась суперниць у відборі на Чемпіонат світу

Жіноча збірна України з футзалу зіграє з командами Чехії, Північної Ірландії та Франції.

Жіноча збірна України з футзалу дізналась суперниць у відборі на Чемпіонат світу
Жіноча збірна України з футзалу дізналась суперниць у відборі на Чемпіонат світу
Фото: УАФ

Стали відомі суперниці жіночої збірної України з футзалу у відборі на перший в історії Чемпіонат світу.

Про це повідомила пресслужба Асоціації футболу України.

Жіноча збірна України з футзалу зіграє з командами Чехії, Північної Ірландії та Франції.

Щоб подолати європейську кваліфікацію, українкам треба подолати два раунди відбору, основний та елітний. Обидва проходитимуть у форматі мінітурнірів.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Жеребкування основного раунду:

група 1 - Італія, Хорватія, Сербія, Литва

група 2 - Угорщина, білорусь, Боснія і Герцеговина, Норвегія

група 3 - Україна, Чехія, Північна Ірландія, Франція

група 4 - Фінляндія, Словенія, Молдова, Англія

група 5 - Швеція, Бельгія, Словаччина, Латвія

група 6 - Польща, Нідерланди, Казахстан.

Згодом, у елітному раунді, вісім найкращих команд основного етапу кваліфікації, включно з Іспанією та Португалією, розіб'ють на дві групи. По дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть у фінальну частину ЧС-2025 з футзалу серед жінок.

Жеребкування елітного раунду відбудеться 31 жовтня, а матчі 18-23 березня 2025 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies