Жіноча збірна України з футзалу зіграє з командами Чехії, Північної Ірландії та Франції.

Жіноча збірна України з футзалу дізналась суперниць у відборі на Чемпіонат світу

Стали відомі суперниці жіночої збірної України з футзалу у відборі на перший в історії Чемпіонат світу.

Про це повідомила пресслужба Асоціації футболу України.

Жіноча збірна України з футзалу зіграє з командами Чехії, Північної Ірландії та Франції.

Щоб подолати європейську кваліфікацію, українкам треба подолати два раунди відбору, основний та елітний. Обидва проходитимуть у форматі мінітурнірів.

Жеребкування основного раунду:

група 1 - Італія, Хорватія, Сербія, Литва

група 2 - Угорщина, білорусь, Боснія і Герцеговина, Норвегія

група 3 - Україна, Чехія, Північна Ірландія, Франція

група 4 - Фінляндія, Словенія, Молдова, Англія

група 5 - Швеція, Бельгія, Словаччина, Латвія

група 6 - Польща, Нідерланди, Казахстан.

Згодом, у елітному раунді, вісім найкращих команд основного етапу кваліфікації, включно з Іспанією та Португалією, розіб'ють на дві групи. По дві найкращі збірні з кожної групи вийдуть у фінальну частину ЧС-2025 з футзалу серед жінок.

Жеребкування елітного раунду відбудеться 31 жовтня, а матчі 18-23 березня 2025 року.