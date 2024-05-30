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Лунін: «Сумно, що я не можу готуватися разом з «Реалом» до фіналу ЛЧ»

Український голкіпер захворів, тому пропустив тренування «Реалу» перед фіналом Ліги чемпіонів.

Лунін: «Сумно, що я не можу готуватися разом з «Реалом» до фіналу ЛЧ»
Фото: EPA/UPG

Воротар «Реалу» Андрій Лунін на своїй сторінці в Інстаграмі поділився думками на рахунок того, що він не може брати участь у тренуваннях мадридців.

«Мені дуже сумно, що я не можу готуватися до гри разом з найважливішою командою сезону і найважливішою в моєму житті... Дуже дякую за всі ваші повідомлення, підтримку та підбадьорювання», – йдеться в дописі Андрія.

За інформацією AS, Лунін добиратиметься до Лондона самотужки, щоб не заразити партнерів по команді перед фіналом Ліги чемпіонів.

Український голкіпер захворів на грип В.

Нагадаємо, у фіналі ЛЧ «Реал» зіграє з «Боруссією». Матч відбудеться 1 червня, початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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