Вище за понад 164 учасниць: Наталія Букса – віцечемпіонка Європи з шахів

Найважливішою з них став турнір претенденток за світову шахову корону, який пройшов у канадському Торонто. У ньому зіграли 8 гросмейстерів у два кола. Були представлені дві китаянки: Тань Чжун’ї, Лей Тінцзе, дві представниці Індії: Хампі Конеру та Рамешбабу Вайшалі, дві росіянки, які грали під нейтральним прапором: Олександра Горячкіна та Катерина Лагно, молода болгарська шахістка Нургюл Салімова та українка Анна Музичук. До речі, на жаль, за останні роки це був перший раз, коли їй одній довелося представляти нашу країну на представницькому форумі. А ексчемпіонка світу, її сестра Марія, не потрапила до цього турніру. На жаль, Анна не мала доброї команди помічників, і, можливо, це негативно вплинуло на її виступ.

Можна зауважити, що, окрім болгарської шахістки, решта учасниць мали реальну надію на перемогу в цьому змаганні. Власне, для Анни усе вирішилося на старті змагання.

Після нічиєї чорними в першому турі з Салімовою, у другому раунді Музичук грала тим же кольором проти Горячкіної. І львів’янці вдалося досить легко зрівняти гру, але далі вона потрапила до цейтноту, де розгубилася, опинилася в складній ситуації й змушена була зупинити годинник…

Фото: EPA/UPG Анна Музичук

Справжньою трагедією стали для неї дві наступні зустрічі. Спочатку Анна переграла Катерину Лагно, історія зустрічей з якою вже перевищила чверть століття. І от, у вирішальний момент львів’янка не знайшла не досить складний виграш та вдовольнилася нічиєю.

Прикрою стала партія проти Лей Танцзі (чорні). Українка переграла суперницю цілком і повністю та перейшла у виграшне закінчення. Коли перемога була вже поруч, Анна не знайшла типового для турових закінчень маневру, коли її король мав збоку зупинити пішака суперниці. Знову – нічия.

На жаль, львів’янка не змогла вже приєднатися до боротьби за перемогу в турнірі. Щобільше, вона не виграла жодної партії, й у підсумку розділила останнє місце із Салімовою з результатом – 5,5 очка з 14 можливих Не пригадаю іншого випадку, коли б львів’янка опинилася б в кінці турнірної таблиці.

Переможницею стала Тань Чжун’ї – 8 очок. Вона і зіграє зі своєю землячкою – чемпіонкою світу Цзюнь Веньцзюй – у матчі за світову корону.

Дуже цікавим став чемпіонат Європи серед жінок, який відбувся в Греції. 15 шахісток представляли Україну. Відмінний результат показала львів’янка Наталія Букса – 7,5 очка з 10. Вона розділила друге-дев’яте місця, але, за додатковими показниками посіла саме другу сходинку. Отож, звання віцечемпіонка Європи – видатний успіх! Чемпіонкою ж континенту стала Ульвія Фаталієва з Азербайджану – 8,5 очка з 10.

Фото: Юра Мартинович, Еспрессо Наталія Букса

На пів очка відстала від Букси Юлія Осьмак. Це принесло їй дванадцяте місце. Треба сказати, що пів року тому Юля народила доньку, яка супроводжувала її на чемпіонаті. Цікаво, що Юлія не зробила жодної нічиєї: здобула сім перемог та тричі поступилася.

Крім того, ще одна українка привернула до себе увагу. Це – 15-річна Божена Піддубна. Після 5-го туру вона мала 4,5 очка та ділила перше-третє місця (серед понад 165 учасниць). Та, на жаль, застудилася і в другій половині зіграла невдало. Але 6,5 очка з 10 та надбання 166 пунктів рейтингу – неабияке досягнення. Недаремно старший тренер збірної України Михайло Бродський підкреслив, що це хороша заявка на майбутнє.