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Надаль вперше програв на старті Ролан Гаррос у матчі, який може стати прощальним

Легендарний ґрунтовий король, ймовірно, більше не повернеться на улюблений турнір.

Надаль вперше програв на старті Ролан Гаррос у матчі, який може стати прощальним
Фото: EPA/UPG

115 матчів, 112 перемог. Феноменальна статистика, з якою Рафаель Надаль після дворічної перерви приїхав на "Ролан Гаррос" - турнір, який він вигравав божевільних 14 разів. Але саме цьогоріч іспанець вперше зазнав у Парижі поразки вже у першому колі.

Як пише The Guardian, кривдником ґрунтового короля став німець Александр Звєрєв. Лише у другому сеті Рафа зміг нав'язати боротьбу і перевести партію у тай-брейк. Проте навіть там діяв менш вдало. Як підсумок, 6:3, 7:6, 6:3 на користь опонента іспанця.

Після матчу Надаль взяв в руки мікрофон і звернувся до вболівальників, подякувавши за підтримку. Він так і не наважився підтвердити, що більше не повернеться на свій улюблений турнір, зазначивши, що не має в цьому 100% упевненості. Рафа прагне зіграти на цих кортах ще принаймні на Олімпійських іграх влітку.

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