В України - ще одна "бронза" континентальної першості з художньої гімнастики

Українські гімнастки на п'єдесталі континентальної першості з художньої гімнастики

Українська збірна здобула ще одну бронзову нагороду континентальної першості з художньої гімнастики.

Про це повідомив Національний олімпійський комітет.

Спортивний захід відбувся у Будапешті (Угорщина).

Українські спортсменки у групових вправах із трьома стрічками та двома м'ячами посіли третє місце після оскаржування оцінювання суддів.

Першою оцінкою українок був результат 33.500, але після протесту бал підняли до 33.900. Цього було достатньо, аби Марія Височанська, Аліна Мельник, Діана Баєва, Кіра Ширикіна та Валерія Перемета піднялися на третю сходинку п'єдесталу.

Перша сходинка - за іспанками з результатом 34.700, друга - за ізраїльтянками (34.500).