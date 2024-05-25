У фіналі Кубку Англії "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Манчестер Юнайтед"

Сьогодні, 25 травня, відбудеться фінальний матч Кубка Англії, в якому зустрінуться "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед".

Гра відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі" і розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Раніше у півфіналі "містяни" мінімально здолали "Челсі" Михайла Мудрика, а "червоні дияволи" - у серії післяматчевих пенальті перемогли "Ковентрі" з Чемпіоншипу.

Підопічні Жузепа Гвардіоли завершили сезон на першому місці в Англійській Прем'єр-лізі, а "МЮ" посіли 8 сходинку. Для "Манчестер Сіті" це четверте чемпіонство поспіль.

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet не вірять у перспективи МЮ у фіналі Кубка. На їх перемогу виставлений коефіцієнт 10, тоді як на МанСіті – всього 1,36. Крім того, експерти очікують на результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,47, тоді як на ТМ – за 2,76. Вірогідність серії пенальті становить 7,50.

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