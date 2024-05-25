В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
ГоловнаСпорт

У фіналі Кубку Англії "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Манчестер Юнайтед"

Початок - о 17:00 за київським часом. 

У фіналі Кубку Англії "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Манчестер Юнайтед"
Стадіон "Вемблі"
Фото: Eurosport

Сьогодні, 25 травня, відбудеться фінальний матч Кубка Англії, в якому зустрінуться "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед".

Гра відбудеться в Лондоні на стадіоні "Вемблі" і розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Раніше у півфіналі "містяни" мінімально здолали "Челсі" Михайла Мудрика, а "червоні дияволи" - у серії післяматчевих пенальті перемогли "Ковентрі" з Чемпіоншипу.

Підопічні Жузепа Гвардіоли завершили сезон на першому місці в Англійській Прем'єр-лізі, а "МЮ" посіли 8 сходинку. Для "Манчестер Сіті" це четверте чемпіонство поспіль.

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet не вірять у перспективи МЮ у фіналі Кубка. На їх перемогу виставлений коефіцієнт 10, тоді як на МанСіті – всього 1,36. Крім того, експерти очікують на результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,47, тоді як на ТМ – за 2,76. Вірогідність серії пенальті становить 7,50.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року видана ТОВ «БК "ФАВБЕТ"» на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за № 137 зі змінами. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року видана ТОВ «БК "ФАВБЕТ"» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies