Провальна гра «Баєра» й історичне досягнення «Аталанти»: у Дубліні пройшов фінал Ліги Європи

У середу, 22 травня, на «Авіва-Стедіум» у Дубліні відбувся довгоочікуваний фінал Ліги Європи УЄФА. Головні герої цьогорічного фіналу — «Баєр» і «Аталанта».

Новоспечені чемпіони Бундесліги прагнули здобути новий титул і згодом оформити требл. Вони провели 51 офіційний матч без поразок. Однак як зазначив напередодні матчу їхній наставник Хабі Алонсо, виняткова статистика попередніх поєдинків не має значення, коли йдеться про фінал європейського турніру.

«Аталанта» під керівництвом Гасперіні набрала чудову форму й закріпилася серед європейської еліти. У сезоні 2019/2020 вони дійшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, а вже цьогоріч зіграли в першому європейському фіналі. Це найбільше досягнення команди в її 116-річній історії. «Аталанта» вже кваліфікувалася до наступного розіграшу Ліги чемпіонів, а кілька днів тому була близька до перемоги в Кубку Італії. Однак з мінімальним рахунком (0:1) поступилася «Ювентусу».

Гра розпочалася на шалених темпах. «Аталанта» була активнішою, і вже на 12 хвилині зусилля італійців втілилися в гол. Подача з кутового, Дзаппакоста на правому фланзі віддав передачу в центр штрафного, і Лукман з-за спини Паласіоса на лінії воротарського майданчика в дотик пробив у ворота «Баєра» — 1:0.

Фото: EPA/UPG Адемола Лукман (у центрі) з «Аталанти» забиває перший гол у фіналі Ліги Європи УЄФА проти «Баєра 04» (Леверкузен) у Дубліні, Ірландія, 22 травня 2024 року.

Чергова помилка команди Хабі Алонсо на 26-й хвилині призвела до другого пропущеного м'яча: леверкузенці ганебно обрізалися на власній третинні поля, Лукман прийняв м'яч, обійшов суперника і з півкола завдав потужного удару в дальній нижній кут без шансів для голкіпера — 2:0.

На 35-й хвилині «Баєр» вийшов у атаку: Грімальдо опинився сам на сам з Муссо, але м’яч після його удару полетів у руки голкіперові «Аталанти».

Під кінець першого тайму «Баєр» почав розхитуватися, але гра однозначно йшла за сценарієм Гасперіні. «Аталанта» була чудовою в атаках й обороні. Дуже добре читала передачі суперника й не давала йому просуватися до своїх воріт.

Фото: EPA/UPG Адемола Лукман з «Аталанти» обігрує Едмонда Тапсобу (ліворуч) з «Баєра» у фіналі Ліги Європи УЄФА в Дубліні, Ірландія, 22 травня 2024 року.

Після перерви «Баєр» намагався створити щось небезпечне поруч з воротами суперника: на 59-й хвилині Адлі з лівого краю штрафного подав, Муссо вибив м'яч від воріт, а Фрімпонг на відскоку пробив над поперечиною.

Усі потуги «фармацевті» перекреслив хеттрик від Лукмана на 75-й хвилині: італійці видерли м'яч у «Баєра» й вийшли в контратаку. Скаммака протягнув м'яч до штрафного майданчика й віддав ліворуч на Лукмана, який підібрав м'яч під ліву ногу й упевнено пробив під поперечину в дальній кут воріт — 3:0. Як повідомляє УЄФА, нігерієць став першим футболістом в історії, який відзначився хеттриком у фіналі ЛЄ.

Фото: EPA/UPG Адемола Лукман (праворуч) з «Аталанти» забиває третій гол у фіналі Ліги Європи УЄФА проти «Баєра 04» (Леверкузен) у Дубліні, Ірландія, 22 травня 2024 року.

На 83-й Телла на правому фланзі виконав низьку передачу на ближню стійку на Патріка Шика, а чех намагався пробити п'ятою — Гімшиті перевів м'яч на кутовий.

Чи не найгостріший момент «Баєра» припав на 90+2 хвилину: Адам Гложек з дальньої дистанції дуже небезпечно пробив, щоправда, безрезультативно.

Зрештою фінальний свисток зафіксував перше історичне чемпіонство «Аталанти». Крім того, «богиня» стала першою італійською командою, яка виграла Лігу Європи УЄФА, відтоді як це змагання замінило старий Кубок УЄФА. Останнім переможцем другого за престижем змагання під егідою УЄФА серед італійців була «Парма» (1998/1999).

Наставник «Аталанти» Джан П'єро Гасперіні на післяматчевій пресконференції наголосив на важливості перемоги у фіналі ЛЄ: «Ми, безумовно, продемонстрували чудовий виступ, і ми мусили зробити це проти такої топової команди. Я ніколи не вірив, що трофей може змінити наш шлях; ми зіграли так багато матчів за ці роки. Я дуже пишаюся за всю Італію. Виграти цей титул з «Аталантою» — це, мабуть, одна з тих футбольних казок».

«Баєр» натомість провів абсолютно провальний поєдинок і перервав свою 51-матчеву безпрограшну серію.

Фото: EPA/UPG Головний тренер «Баєра» Хабі Алонсо спостерігає за фіналом Ліги Європи УЄФА «Аталанта» проти «Байєра 04» в Дубліні, Ірландія, 22 травня 2024 року.

Головний тренер леверкузенців прокоментував першу болючу поразку команди в сезоні: «Ми повинні визнати, що «Аталанта» була кращою і варта трофею сьогодні. У нас були проблеми після першого гола «Аталанти», і ми не знайшли рішення. Було дуже важко створити хороші моменти. Це був не наш день. Звичайно, це боляче, але ми повинні використовувати цей біль у позитивному сенсі. Те, чого ми досягли, — виняткове, і ми повинні пишатися цим. Мали великий шанс і поклали все на сьогодні, але пішло не так, як планували. Ми були не на найкращому рівні: усі, і я зокрема. Тому будемо вчитися на сьогоднішньому дні. Це буде виклик, як ми реагуємо на поразку і як справляємося з болем».