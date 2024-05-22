>
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Що відбувається на найважливіших ділянках фронту
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Нардепи заблокували трибуну в Раді: вимагали розглянути законопроєкт про заборону УПЦ МП
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Іран просив допомоги у США після авіакатастрофи з Раїсі
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Стефанчук: по законопроєкту про заборону УПЦ МП буде компромісне рішення
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців
Ніхто Tabletki.ua, Liky24 і Doc.ua закривати не буде: пояснюємо зміни, які чекають мільйони українців
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
Черкаська ОВА ремонтує за 27 млн грн стадіон, прокуратура звернулася через це до суду
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
ДБР завершило розслідування стосовно львівського бізнесмена Гринкевича
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Романчук – про Олімпіаду: «Моя першочергова місія — розповідати іноземним ЗМІ, що в нашій країні триває війна»

Олімпійські ігри-2024 розпочнуться 26 липня.

Романчук – про Олімпіаду: «Моя першочергова місія — розповідати іноземним ЗМІ, що в нашій країні триває війна»
Фото: EPA/UPG

Український плавець Михайло Романчук в інтерв’ю LB.ua розповів про свої цілі та плани на Олімпійські ігри у Парижі.

«Хочу отримати насолоду. Першочергово насолодитися атмосферою змагань. Олімпіада — це про мир, тому дуже хочеться, щоб на той момент ми здобули перемогу, на яку всі сильно чекаємо. Зараз плавання для мене — один із засобів доносити всьому світу, що відбувається в нашій країні. Моя першочергова місія — розповідати іноземним ЗМІ, що в нашій країні триває війна, що гинуть наші люди, зокрема спортсмени, відбувається руйнація інфраструктури», – сказав Романчук.

Він також зауважив, що досі не ухвалив рішення на рахунок того, чи виступати у відкритій воді.

«Усе може змінитися в будь-який момент. Змагання відбудуться на Сені. З одного боку, дуже хочеться виступити. Я думаю, що буде шанс гарно пропливти. З іншого боку, хвилююся за своє здоров’я. Минулого року в нас мав бути етап Кубка світу на Сені, але за три дні до старту пройшли сильні дощі. Усе, що вони чистили, повернулося. Як наслідок, рівень бактерій перевищував норму в декілька тисяч разів. Тому хочеться, але хвилююся за здоров’я», – розповів Романчук.

Крім того, він запевнив, що робить все, щоб продемонструвати якісний результат у Парижі.

«Про медалі я взагалі не люблю говорити. Усі спортсмени світу тренуються і готуються до цієї Олімпіади. Це такі змагання, коли може статися все, що завгодно. Може з’явитися хтось новий і показати якийсь нереальний результат, як це було з американцем у мене. Не хочу загадувати. Ми робимо все, на що спроможні», – підсумував український плавець.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Парижі розпочнуться 26 липня і триватимуть до 11 серпня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies