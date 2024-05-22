Романчук – про Олімпіаду: «Моя першочергова місія — розповідати іноземним ЗМІ, що в нашій країні триває війна»

Український плавець Михайло Романчук в інтерв’ю LB.ua розповів про свої цілі та плани на Олімпійські ігри у Парижі.

«Хочу отримати насолоду. Першочергово насолодитися атмосферою змагань. Олімпіада — це про мир, тому дуже хочеться, щоб на той момент ми здобули перемогу, на яку всі сильно чекаємо. Зараз плавання для мене — один із засобів доносити всьому світу, що відбувається в нашій країні. Моя першочергова місія — розповідати іноземним ЗМІ, що в нашій країні триває війна, що гинуть наші люди, зокрема спортсмени, відбувається руйнація інфраструктури», – сказав Романчук.

Він також зауважив, що досі не ухвалив рішення на рахунок того, чи виступати у відкритій воді.

«Усе може змінитися в будь-який момент. Змагання відбудуться на Сені. З одного боку, дуже хочеться виступити. Я думаю, що буде шанс гарно пропливти. З іншого боку, хвилююся за своє здоров’я. Минулого року в нас мав бути етап Кубка світу на Сені, але за три дні до старту пройшли сильні дощі. Усе, що вони чистили, повернулося. Як наслідок, рівень бактерій перевищував норму в декілька тисяч разів. Тому хочеться, але хвилююся за здоров’я», – розповів Романчук.

Крім того, він запевнив, що робить все, щоб продемонструвати якісний результат у Парижі.

«Про медалі я взагалі не люблю говорити. Усі спортсмени світу тренуються і готуються до цієї Олімпіади. Це такі змагання, коли може статися все, що завгодно. Може з’явитися хтось новий і показати якийсь нереальний результат, як це було з американцем у мене. Не хочу загадувати. Ми робимо все, на що спроможні», – підсумував український плавець.

Нагадаємо, Олімпійські ігри в Парижі розпочнуться 26 липня і триватимуть до 11 серпня.