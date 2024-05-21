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Україна офіційно візьме участь в Олімпійських іграх у Парижі

НОК і Міністерство молоді та спорту ухвалили спільне рішення не бойкотувати змагання.

Україна офіційно візьме участь в Олімпійських іграх у Парижі
Фото: dw.com

Бойкоту не буде - Україна остаточно вирішила брати участь у Літній Олімпіаді, яку цьогоріч прийматиме Париж. Як пише офіційний портал Міністерства молоді та спорту, про це очільник відомства Матвій Бідний оголосив спільно з президентом Національного олімпійского комітету Вадимом Гутцайтом.

У французькій столиці українська команда виступатиме під гаслом "The Will to Win" - "Воля до перемоги". Ігри, на переконання спортивних чиновників, є "великим екраном до світу, де потрібно нагадати, що Україна є, бореться та здатна перемагати".

Під час неформальної зустрічі з представниками преси в НОК та Мінспорту нагадали, що внаслідок повномасштабного російського вторгнення загинули 450 спортсменів. Окупанти зруйнували чи пошкодили понад 500 спортивних об'єктів, з них 15 баз олімпійської підготовки. Попри це, українські олімпійці під обстрілами продовжили готуватися та здобувати ліцензії.

Україна, як розповіли на зустрічі, буде й надалі боротися за відсторонення від участі в Олімпіаді та інших змаганнях російських та білоруських атлетів. Спортивна спільнота також закликає світ доєднатися до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Олімпійські ігри в Парижі триватимуть з 26 липня до 11 серпня.

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