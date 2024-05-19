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Берінчик за очками здолав Наваррете і став чемпіоном світу за версією WBO

Українець переміг роздільним рішенням суддів.

Берінчик за очками здолав Наваррете і став чемпіоном світу за версією WBO
Фото: Top Rank

Український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Емануеля Наваретте і став новим чемпіоном світу у легкій вазі за версією WBO, повідомляє Sky Sports.

Бійці пройшли усю дистанцію. Судді роздільним рішення віддали перемогу українцю – 115-113, 112-116 та 116-112.

Ця перемога стала 19-ю поспіль у кар’єрі Дениса.

Таким чином одразу два українці володіють чемпіонськими поясами у легкій вазі, зокрема Денис Берінчик – поясом WBO, а Василь Ломаченко – паском IBF. 

Нагадаємо, Олександр Усик переміг Тайсона Ф’юрі та став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

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