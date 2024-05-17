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Дуброва: «Під час тренувального збору Білодід отримала невеличку травму»

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід пропустить чемпіонат світу з дзюдо.

Дуброва: «Під час тренувального збору Білодід отримала невеличку травму»
Дар’я Білодід з України (ліворуч) змагається з Каєю Кайзер зі Словенії (праворуч) під час поєдинку за золоту медаль серед жінок
Фото: EPA/UPG

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва розповів LB.ua, чому Дар’я Білодід пропустить світову першість.

«Ситуація не критична – під час тренувального збору Даша отримала невеличку травму, пошкодження плечового суглоба. Вона не катастрофічна, але вирішили не ризикувати, тому що до Олімпіади вже не дуже багато часу залишилося», – сказав Дуброва.

За його словами, для відновлення потрібно не навантажувати плече протягом певного часу.

«Там потрібна лише перерва 10-15 днів. Не можна навантажувати плече. Вона не припиняє тренуватись, однак в спарингах зараз не стоїть. Вирішили її приберегти, адже до Олімпіади залишилося дуже мало часу. Тільки нещодавно вона виграла чемпіонат Європи, у неї був пік форми. Разом з її мамою-тренером поговорили та вирішили не ризикувати. Тепер вся концентрація на Олімпіаді», – пояснив головний тренер збірної України.

Нагадаємо, Дар’я Білодід виграла чемпіонат Європи з дзюдо у ваговій категорії 57 кг.

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