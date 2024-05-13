Гутцайт – про федерацію боксу: «Потрібно, щоб вони додали в усіх аспектах роботи»

Збірна України з боксу має лише одну ліцензію на Олімпійські ігри у Парижі.

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт в інтервʼю LB.ua поділився думками на рахунок того, з чим пов’язані слабкі результати українських боксерів у боротьбі за олімпійські ліцензії.

«До федерації є питання, адже в них одна ліцензія, яку Олександр Хижняк здобув на Європейських іграх. Ліцензійні змагання в Італії провалені. Сподіваємося, що на останньому турнірі в Бангкоку наші спортсмени зможуть завоювати ліцензії. Якщо дивитися на проблему системно, то потрібно, щоб вони додали в усіх аспектах роботи. У фаховості головного тренера не маю сумнівів, адже Дмитро Сосновський — великий професіонал, який зміг виховати олімпійських чемпіонів», – сказав Гутцайт.

На його думку, ситуація може покращитися після виборів президента федерації боксу.

«Проблема ще й у тому, що Кирило Шевченко пішов з посади президента федерації. Знаю, що в червні буде позачергова конференція, на якій обиратимуть нового президента, напевно, нову президію. Сподіваємося, що це допоможе врегулювати ситуацію. Варто пам’ятати, що ми – боксерська країна, а цей статус необхідно підтримувати», – зауважив президент НОК.

Нагадаємо, єдину олімпійську ліцензію у боксі завоював Олександр Хижняк. Зараз боксер готується до паризьких Ігор. Зокрема, до тренувального процесу Хижняка залучили колишнього чемпіона світу з боксу Євгена Хитрова.