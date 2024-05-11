АПЛ: «Ман Сіті» розгромив «Фулгем», а «Борнмут» поступився «Брентфорду»

«Манчестер Сіті» переміг «Фулгем» (4:0), а «Борнмут» поступився «Брентфорду» (1:2) у 37-му турі, повідомляє АПЛ.
У складі «містян» відзначилися Фоден й Альварес, дубль на рахунку Гвардіола.
У паралельному матчі команда Іллі Забарного програла колективу Єгора Ярмолюка.
У «бджіл» забили Мбемо і Вісса. «Вишні» відповіли єдиним голом Соланке.
Захисник «Борнмута» Ілля Забарний відіграв повний матч. Півзахисник «Брентфорда» Єгор Ярмолюк вийшов на поле на 83-й хвилині.
За підсумками 37-го туру АПЛ «Манчестер Сіті» очолює турнірну таблицю – 85 очок після 36 матчів.