АПЛ: «Ман Сіті» розгромив «Фулгем», а «Борнмут» поступився «Брентфорду»

За підсумками 37-го туру АПЛ «Манчестер Сіті» очолює турнірну таблицю – 85 очок після 36 матчів.

Захисник «Борнмута» Ілля Забарний відіграв повний матч. Півзахисник «Брентфорда» Єгор Ярмолюк вийшов на поле на 83-й хвилині.

У «бджіл» забили Мбемо і Вісса. «Вишні» відповіли єдиним голом Соланке.

У складі «містян» відзначилися Фоден й Альварес, дубль на рахунку Гвардіола.

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