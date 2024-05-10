Українська легкоатлетка Ірина Геращенко виборола "срібло" у стрибках у висоту в Катарі

Для Геращенко це був перший старт у сезоні.

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко здобула "срібло" у стрибках у висоту на третьому етапі Діамантової ліги у Досі.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

Це перша нагорода у сезоні престижного комерційного турніру з легкої атлетики.

Для Геращенко це був перший старт у сезоні. Спортсменка підкорила 1,91 метра, що принесло срібну медаль.

Перемогу здобула сербка Ангеліна Топіч із результатом 1,94 м. Третьою стала австралійка Елеанор Паттерсон із показником як і в українки - 1,91, але Геращенко була кращою за кількістю спроб.

До речі, для української спортсменки це вже 11 нагорода серії змагань Діамантової ліги.