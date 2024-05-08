Мережко: «Ми тільки розпочинаємо наш шлях до олімпійської мрії»

Капітан збірної України з хокею Ігор Мережко в інтерв’ю LB.ua оцінив шанси національної команди вийти на Олімпійські ігри-2026.

«Ми тільки розпочинаємо наш шлях до мрії. Шанси є завжди, але зараз вони направду не дуже високі. Якщо ми зіграємо гарно в обороні, то все можливо. Це турнір з трьох ігор, який проходитиме в серпні, коли не всі хокеїсти перебуватимуть в оптимальній формі. Ми маємо максимально скористатися цим шансом», - зауважив Мережко.

У відбірковому турнірі збірна України протистоятиме Латвії, Франції та Словенії. На думку Мережка, з цими збірними буде складно грати.

«Це дуже якісні команди, які грають в еліті хокейного світу, тому це буде дуже важке випробування. Саме ці матчі покажуть, на якому рівні можемо грати. Найскладніше буде з Латвією. Вони вибороли «бронзу» минулого року на Чемпіонаті світу. У них дуже гарна, збалансована команда. Я знаю декількох їхніх хлопців, вони дуже награні», - підсумував капітан.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу на чемпіонаті світу з хокею в дивізіоні ІВ.