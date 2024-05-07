Український арбітр отримав призначення на матч полуфіналу Ліги Європи

На півфінальному матчі-відповіді Ліги Європи-2023/2024 "Аталанта" (Італія) – "Марсель" (Франція) працюватиме український арбітр Микола Балакін.

Про це повідомляє SPORT.UA.

Українець виконуватиме обов’язки четвертого рефері в іспанській бригаді на чолі з Хесусом Хілем Мансано.

У ролі лайнсменів виступлять Дієго Барберо Севілья та Анхель Невадо Родрігес. Арбітром ВАА буде Хуан Мартінес Мунуера, а його асистентом – Алехандро Хосе Ернандес.

Матч розпочнеться 9 травня о 22:00 за Києвом. Результат першої зустрічі – 1:1.

У листопаді 2023 року українська бригада суддів на чолі з Балакіним обслуговувала матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між іспанським "Реал Сосьєдадом" та австрійським РБ "Зальцбург".