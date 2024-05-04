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Довбик забив 20-й гол, а «Жирона» перемогла «Барселону» в Ла Лізі

На рахунку Артема Довбика гол і результативний пас.

Довбик забив 20-й гол, а «Жирона» перемогла «Барселону» в Ла Лізі
Фото: EPA/UPG

«Жирона» вдома обіграла «Барселону» (4:2) у 34-му тур іспанської Прімери, повідомляє Ла Ліга.

У складі господарів забили Довбик і Гутьєрес, дубль на рахунку Порту. Крім того, український форвард записав до активу гольовий пас. «Синьо-гранатові» відповіли точними ударами Крістенсена і Левандовського.

Артем Довбик відіграв повний матч. Ще один українець Віктор Циганков провів на полі 65 хвилин, але результативними діями не відзначився.

Гол у ворота Тер Штегена став 20-м для Довбика. Він очолює таблицю найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії.

Після перемоги підопічні Мічела піднялися на другу сходинку Ла Ліги з 74-ма очками в активі.  

Нагадаємо, «Реал» у своєму матчі 34-го туру розгромив «Кадіс» (3:0) і став чемпіоном Ла Ліги. Цей титул став восьмим для Андрія Луніна упродовж виступів за «вершкових».

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