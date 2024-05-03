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У Лізі Європи та Лізі конференцій відбулися перші півфінали

"Баєр" продовжує сезон-казку, "Астон Вілла" потрапила під кризу англійських клубів.

У Лізі Європи та Лізі конференцій відбулися перші півфінали
"Баєр" святкує перемогу
Фото: EPA/UPG

Після Ліги чемпіонів час проводити перші перші півфінальні матчі настав для футбольних турнірів рейтингом нижче - Ліги Європи та Ліги конференцій.  

У ЛЄ статус безумовного фаворита на шляху до вирішального поєдинку підтвердив "Баєр". Команда Чабі Алонсо, яка вже здобула дострокову перемогу в Бундеслізі і досі не зазнала жодної поразки в сезоні, комфортно переграла на виїзді римську "Рому". Голи в активі Вірца та Андріха, 2:0 у підсумку.

Протистояння "Марселя" та "Аталанти" можна називати дуеллю імені Руслана Маліновського: український хавбек грав за обидва клуби. Хто сильніший, французи та італійці поки не визначили. Забивши по голу у перші 20 хвилин гри, команди більше не спромоглися потішити глядачів на "Стад Велодром" результативністю. 1:1, в цій парі ще нічого не зрозуміло. 

У Лізі конференцій матчі видалися багатшими на забиті м'ячі. Грецький "Олімпіакос" шокував "Астон Віллу": вдома єдиний представник Англії у єврокубках пропустив аж чотири голи, хет-трик в активі Ель-Каабі. Рахунок 2:4 на табло після фінального свистка залишає питання, чи здатні бірмінгемці претендувати на фінал.

Не менш весело було й у Флоренції, де "Фіорентина" приймала "Брюгге". Тут господарі вже у компенсований час таки спромоглися вирвати перемогу - 3:2, бельгійська команда догравала у меншості після вилучення Онєдіки.

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