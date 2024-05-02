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Збірна України з футболу дізналась останнього суперника у груповому турнірі на Олімпійських іграх

Збірна України вперше гратиме на Олімпійських іграх.

Збірна України з футболу дізналась останнього суперника у груповому турнірі на Олімпійських іграх
Збірна України з футболу проведе перший матч на ОІ-2024 проти Іраку
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 2 травня, стала відома остання збірна, яка гратиме в одній групі з Україною на Олімпійських іграх в Парижі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Крім збірних Аргентини та Марокко, в групі з українцями гратиме третя команда кваліфікації Азійської футбольної конфедерації (АФК).

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Нею стала збірна Іраку, яка перемогла Індонезію в овертаймі (2:1) у матчі за “бронзу” Кубка Азії (U23).

Саме зі збірною Іраку збірна України проведе перший матч у груповому турнірі 24 липня в Ліоні.

  • Відбулося жеребкування фінального футбольного турніру Євро-2024 року серед гравців до 19 років. Суперниками українців будуть Північна Ірландія, Норвегія та Італія. 
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