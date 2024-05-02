Збірна України з футболу дізналась останнього суперника у груповому турнірі на Олімпійських іграх

Збірна України з футболу проведе перший матч на ОІ-2024 проти Іраку

Сьогодні, 2 травня, стала відома остання збірна, яка гратиме в одній групі з Україною на Олімпійських іграх в Парижі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Крім збірних Аргентини та Марокко, в групі з українцями гратиме третя команда кваліфікації Азійської футбольної конфедерації (АФК).

Нею стала збірна Іраку, яка перемогла Індонезію в овертаймі (2:1) у матчі за “бронзу” Кубка Азії (U23).

Саме зі збірною Іраку збірна України проведе перший матч у груповому турнірі 24 липня в Ліоні.