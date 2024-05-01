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УПЛ: «Шахтар» розгромив «Чорноморець», а «Динамо» розібралося з «Вересом»

Гранди Української Прем’єр-ліги не залишили шансів суперникам.

УПЛ: «Шахтар» розгромив «Чорноморець», а «Динамо» розібралося з «Вересом»
Фото: shakhtar.com

У Києві відбулися пропущені матчі 5-го і 12-го туру VBET ліги «Динамо» і «Шахтаря» відповідно. Кияни декласували «Верес» (3:0), а «гірники» перемогли «Чорноморець» (4:1), повідомляє Українська Прем’єр-ліга.

Фото: upl.ua
У «Динамо» забили Ярмоленко, Пономаренко і Шепелєв.

Натомість «Шахтар» переміг завдяки хет-трику Марлона і точного удару Шведа. Одесити відповіли єдиним голом Бадібанги.

Після того, як «Шахтар» і «Динамо» зіграли свої пропущені матчі, вони розташувалися на першій та другій сходинках УПЛ відповідно. 

«Гірники» мають в активі 64 пункти, а кияни - 60.

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