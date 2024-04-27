Україна здобула другу медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків в італійському Ріміні.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту.

Святослав Швед здобув “срібло” у вправах на паралельних брусах серед юніорів. Результат українця 13.700 балів.

Стільки ж балів набрали Йонас Едер з Німеччини та француз Ентоні Мансард і розділили зі Святославом другу сходинку п’єдесталу.

Чемпіоном Європи серед юніорів у цій вправі став британець Узаїр Чоудхурі (14.066 бала).