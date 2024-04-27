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Україна здобула другу медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків

Святослав Швед здобув “срібло”.

Україна здобула другу медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків
Фото: Мінспорту

Україна здобула другу медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики серед чоловіків в італійському Ріміні.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту.

Святослав Швед здобув “срібло” у вправах на паралельних брусах серед юніорів. Результат українця 13.700 балів. 

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Стільки ж балів набрали Йонас Едер з Німеччини та француз Ентоні Мансард і розділили зі Святославом другу сходинку п’єдесталу. 

Чемпіоном Європи серед юніорів у цій вправі став британець Узаїр Чоудхурі (14.066 бала). 

  • Раніше Олег Верняєв став срібним призером ЧЄ-2024 у багатоборстві. 
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