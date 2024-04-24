Ла Ліга проведе деякі матчі у США

Президент Ла Ліги вважає, що офіційний матч у США зміцнить її позиції на ринку Північної Америки.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас повідомив, що матчі ліги проводитимуть за кордоном у 2025–2026 роках, зокрема, у США, передає Daily Mail.

Тебас раніше висловлював бажання зіграти матч ліги в Штатах та прагнув повернути дві команди Ла Ліги – Барселону і Жирону – ще у 2018 році.

Невдоволення викликало попереднє рішення ФІФА про те, що офіційні матчі ліги мають проводити на території відповідної асоціації-члена.

Однак цього місяця американський спортивний промоутер Relevent та ФІФА досягли угоди про припинення судового розгляду щодо заборони великим європейським футбольним лігам та клубам проводити офіційні матчі в США.

Тебас підкреслив, що офіційний матч у США зміцнить позиції Ла Ліги на ринку Північної Америки, який є другим ринком для Ліги після Іспанії.

Наразі спостерігається тенденція до проведення внутрішніх матчів за кордоном: останніми роками іспанські та італійські футбольні асоціації проводять свої Суперкубки у Саудівській Аравії.

Крім того, США збираються провести оновлений та значно розширений клубний чемпіонат світу у 2025 році.