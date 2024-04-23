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Визначився володар “бронзових” нагород у чоловічій Суперлізі України з баскетболу

“Бронзу” виграли кияни.

Визначився володар “бронзових” нагород у чоловічій Суперлізі України з баскетболу
Переможцем серії за третє місце між “Черкаськими Мавпами” та “Київ Баскетом” став столичний клуб.
Фото: ФБУ

Завершилась серія плей-офф за бронзові нагороди у чоловічій Суперлізі України з баскетболу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Переможцем серії за третє місце між “Черкаськими Мавпами” та “Київ Баскетом” з рахунком 2:0 став столичний клуб.

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Після стартової перемоги в овертаймі ( 101:99) “Київ Баскет” переграв суперників й у другому матчі з рахунком 110:90 (33:20, 28:19, 24:31, 25:20).

У фіналі плей-офф Суперліги України зустрічаються “Дніпро” та БК “Рівне”. Наразі рахунок у серії 1:0.

  • За підсумками регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації стали відомі всі пари плей-оф і плей-ін.
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