Визначився володар “бронзових” нагород у чоловічій Суперлізі України з баскетболу

Завершилась серія плей-офф за бронзові нагороди у чоловічій Суперлізі України з баскетболу.
Про це повідомляє Укрінформ.
Переможцем серії за третє місце між “Черкаськими Мавпами” та “Київ Баскетом” з рахунком 2:0 став столичний клуб.
Після стартової перемоги в овертаймі ( 101:99) “Київ Баскет” переграв суперників й у другому матчі з рахунком 110:90 (33:20, 28:19, 24:31, 25:20).
У фіналі плей-офф Суперліги України зустрічаються “Дніпро” та БК “Рівне”. Наразі рахунок у серії 1:0.
- За підсумками регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації стали відомі всі пари плей-оф і плей-ін.