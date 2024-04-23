Визначився володар “бронзових” нагород у чоловічій Суперлізі України з баскетболу

Переможцем серії за третє місце між “Черкаськими Мавпами” та “Київ Баскетом” став столичний клуб.

Завершилась серія плей-офф за бронзові нагороди у чоловічій Суперлізі України з баскетболу.

Про це повідомляє Укрінформ.

Переможцем серії за третє місце між “Черкаськими Мавпами” та “Київ Баскетом” з рахунком 2:0 став столичний клуб.

Після стартової перемоги в овертаймі ( 101:99) “Київ Баскет” переграв суперників й у другому матчі з рахунком 110:90 (33:20, 28:19, 24:31, 25:20).

У фіналі плей-офф Суперліги України зустрічаються “Дніпро” та БК “Рівне”. Наразі рахунок у серії 1:0.