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"Інтер" достроково став чемпіоном Італії, здобувши перемогу в дербі

"Нерадзуррі" обіграли "Мілан" і стали недосяжними для найпринциповішого суперника у турнірній таблиці.

"Інтер" достроково став чемпіоном Італії, здобувши перемогу в дербі
"Інтер" святкує 20-те чемпіонство Італії
Фото: EPA

В італійській футбольній Серії А завершено чемпіонські перегони. За 5 турів до кінця змагань "Інтер" гарантував собі 20-ий в історії титул.

Оформлення Скудетто відбулося у найбільш принциповому матчі - дербі з "Міланом" на спільному для обох команд стадіоні "Джузеппе Меацца", який "чорно-червона" половина міста називає "Сан-Сіро". 

До 80-ої хвилини все йшло за сценарієм "Інтера". У першому таймі Ачербі вивів "нерадзуррі" вперед, а по перерві Тюрам подвоїв перевагу. Проте у кінцівці матчу номінальним гостям довелося понервувати. 

Томорі скоротив відставання, а компенсований час перетворився на битву червоних карток - одразу троє футболістів були вилучені. Мілан догравав удев'ятьох без Ернандеса та Калабрії, а в "Інтера" поле достроково залишив Дюмфріс.

Та все ж фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Сімоне Індзагі 2:1 та завоювання чемпіонства.  

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