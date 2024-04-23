"Інтер" достроково став чемпіоном Італії, здобувши перемогу в дербі

"Нерадзуррі" обіграли "Мілан" і стали недосяжними для найпринциповішого суперника у турнірній таблиці.

В італійській футбольній Серії А завершено чемпіонські перегони. За 5 турів до кінця змагань "Інтер" гарантував собі 20-ий в історії титул.

Оформлення Скудетто відбулося у найбільш принциповому матчі - дербі з "Міланом" на спільному для обох команд стадіоні "Джузеппе Меацца", який "чорно-червона" половина міста називає "Сан-Сіро".

До 80-ої хвилини все йшло за сценарієм "Інтера". У першому таймі Ачербі вивів "нерадзуррі" вперед, а по перерві Тюрам подвоїв перевагу. Проте у кінцівці матчу номінальним гостям довелося понервувати.

Томорі скоротив відставання, а компенсований час перетворився на битву червоних карток - одразу троє футболістів були вилучені. Мілан догравав удев'ятьох без Ернандеса та Калабрії, а в "Інтера" поле достроково залишив Дюмфріс.

Та все ж фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Сімоне Індзагі 2:1 та завоювання чемпіонства.