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Головним тренером збірної Німеччини з футболу залишається Юліан Нагельсманн

Нагельсманн залишиться головним тренером збірної Німеччини з футболу до чемпіонату світу у США, Канаді та Мексиці.

Головним тренером збірної Німеччини з футболу залишається Юліан Нагельсманн
Юліан Нагельсманн
Фото: EPA/UPG

Контракт з головним тренером збірної Німеччини з футболу Юліаном Нагельсманном подовжили до 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Німецького футбольного союзу.

“Це рішення серця. Для мене велика честь тренувати національну команду і працювати з найкращими гравцями країни. Успішними, пристрасними виступами ми маємо шанс надихнути всю країну”, - заявив Нагельсманн.

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Таким чином, 36-річний Нагельсманн залишиться головним тренером збірної Німеччини з футболу і після домашнього чемпіонату Європи, до чемпіонату світу у США, Канаді та Мексиці.

Попередній контракт з Нагельсманном був розрахований до кінця Євро-2024, який пройде на футбольних стадіонах Німеччини. 

На Євро-2024 збірна Німеччини зіграє в одній групі з Угорщиною, Швейцаріїю та Шотландією.

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