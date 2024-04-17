Збірна України з хокею поступилась Німеччині в овертаймі

Хокейний матч між збірними України і Німеччини

У поєдинку збірна України з хокею U18 поступилась Німеччині в овертаймі - 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Про це повідомила Федерація хокею України.

Шайби забили:

0:1 - Сімчук (Бондарєв, Виставкін, більш.), 12:46,

1:1 - Пуль (Мауль), 36:40,

2:1 - Боос (Левандовські, Гандель), 63:44.

За даними української федерації, матч розпочався з двох вилучень збірної України. Попри чисельну перевагу суперників із Німеччини жодного кидка німцям реалізувати не вдалось. Олександр Левшин нейтралізовував кожну загрозу.

Водночас на останніх секундах більшість кидків вдалося реалізувати Гавриїлу Сімчуку.

У результаті все вирішив овертайм: за 1:15 секунд до його закінчення Ленні Боос зміг пройти оборону українців і вивести Німеччину вперед.