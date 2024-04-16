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Збірна України U18 здобула другу перемогу на юніорському чемпіонаті світу з хокею

Збірна обіграла господарів турніру. Данія — Україна 1:3 (0:0, 1:2, 0:1).

Збірна України U18 здобула другу перемогу на юніорському чемпіонаті світу з хокею
Збірна України з хокею U18
Фото: Федерація хокею України

Збірна України U18 здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу-2024 з хокею. У другому матчі "синьо-жовті" переграли Данію, господарів турніру, повідомляє Суспільне Спорт. 

Перший період був безгольовий. Однак, Україна створила небезпечний момент біля воріт команди-суперниці за півтори хвилини до завершення першого періоду: українські хокеїсти атакували, однак данський захисник з лінії воріт вибив шайбу на середину майданчика.

На сьомій хвилині другого періоду нападник четвертої п’ятірки Микита Куліков відкрив рахунок. (1:0). Вже за хвилину данці намагались зрівняти рахунок, але воротар збірної Олександр Левшин зробив сейв. Хокеїст ключкою відбив шайбу, яка летіла майже в пусті ворота.

На 10-й хвилині збірна Данії зрівняла рахунок – 1:1, втім Україна не дозволила нічийному рахунку затриматись. Вже за хвилину Куліков оформив дубль.

У третьому періоді Україна збільшила відрив до двох шайб: Даниїл Шульга забив третій гол для України. Зрештою, матч завершився перемогою України з рахунком 3:1.

Юніорська збірна України з хокею вже другий сезон поспіль виступає в дивізіоні IA. Востаннє команда отримувала підвищення у класі у 2022 році, коли посіла друге місце в таблиці групи IВ.

Торік юнацькі збірні України та Данії зустрічались на чемпіонаті світу U18. Тоді Україна в трьох періодах поступилась з рахунком 1:5. Протистояння в межах чемпіонату світу-2024 завершилось з рахунком – 3:1 на користь України.

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