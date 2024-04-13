Україна повела 2:0 у матчевій зустрічі з Румунією на Кубку Біллі Джин Кінг

Жіноча збірна України з тенісу розпочала матчеву зустріч із румунками у кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг. Номінально домашні поєдинки наша команда проводить в американській Флориді.

Як пише Sport.ua, протистояння розпочалося з гри Лесі Цуренко проти лідерки румунскої збірної Ани Богдан. У першому сеті українка поступилася 3:6, але після цього буквально знищила опонентку, віддавши їй лише два гейми і повісивши "баранку" у вирішальній партії. 3:6, 6:2, 6:0 - і 1:0 на користь України.

Далі на корт вийшла наша перша ракетка Еліна Світоліна проти другого номера румунок Жаклін Крістіан. Цього разу все завершилося за дві партії, Еліна досить впевнено довела свою перевагу. Хоча у другому сеті довелося трохи понервувати - Світоліна взяла подачу суперниці в останньому геймі, не давши перевести гру у тай-брейк.

2:0 після першого ігрового дня, і все може вирішитися вже у суботу в матчі Світоліної та Богдан. Якщо румункам вдасться скоротити відставання, далі зіграють Цуренко та Жаклін, а вирішальною може стати парна зустріч сестер Кіченок проти дуету Тодоні/Гае.