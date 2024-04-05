Світоліна провела два матчі за добу на першому ґрунтовому турнірі сезону

Українська тенісистка Еліна Світоліна потрапила в унікальну ситуацію на турнірі WTA 500 у американському Чарльстоні. Через дощову погоду 17-та ракетка світу пізно провела свій матч 2-го раунду, а вже буквально за кілька годин змушена була вийти на корт вдруге.

Як пише Sport.ua, спершу Еліна у двох сетах обіграла австралійку Дар'ю Севілл, яка поступається їй у рейтингу аж 91 позицією. Українка впоралася із кваліфаєркою за 1 годину і 21 хвилину, зробивши все від себе можливе, щоб встигнути відновитися до матчу 1/8 фіналу.

Проте дві гри впродовж такого малого проміжку часу виявилися для Світоліної надто важким завданням. Бельгійці Еліз Мертенс наша співвітчизниця вже не змогла нав'язати гідну боротьбу. 4:6, 1:6 - Еліна залишає перший ґрунтовий турнір сезону.

Ангеліна Калініна теж припинила боротьбу в одиночному розряді, а от сестри Людмила та Надія Кіченок пробилися до півфіналу у парі.