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Світоліна провела два матчі за добу на першому ґрунтовому турнірі сезону

Українка стала жертвою погодних примх, через які організатори ущільнили графік змагань.

Світоліна провела два матчі за добу на першому ґрунтовому турнірі сезону
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна потрапила в унікальну ситуацію на турнірі WTA 500 у американському Чарльстоні. Через дощову погоду 17-та ракетка світу пізно провела свій матч 2-го раунду, а вже буквально за кілька годин змушена була вийти на корт вдруге.

Як пише Sport.ua, спершу Еліна у двох сетах обіграла австралійку Дар'ю Севілл, яка поступається їй у рейтингу аж 91 позицією. Українка впоралася із кваліфаєркою за 1 годину і 21 хвилину, зробивши все від себе можливе, щоб встигнути відновитися до матчу 1/8 фіналу.

Проте дві гри впродовж такого малого проміжку часу виявилися для Світоліної надто важким завданням. Бельгійці Еліз Мертенс наша співвітчизниця вже не змогла нав'язати гідну боротьбу. 4:6, 1:6 - Еліна залишає перший ґрунтовий турнір сезону.

Ангеліна Калініна теж припинила боротьбу в одиночному розряді, а от сестри Людмила та Надія Кіченок пробилися до півфіналу у парі.  

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