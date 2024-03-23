Марта Костюк знялася з Miami Open ще до стартового матчу і не зіграє за збірну

В української тенісистки знову проблеми зі здоров'ям, через що вона не зможе допомогти команді в Кубку Біллі Джин Кінг.

Марта Костюк не зможе зіграти бодай один матч на турнірі серії WTA 1000 у Маямі. Українка, яка мала починати боротьбу одразу з другого раунду, повідомила про зняття зі змагань.

Як пише Sport.ua, причиною такого рішення стали проблеми зі здоров'ям, які цьогоріч вже не вперше заважають Марті проводити повноцінний сезон. Тенісистка зізналася, що на тлі втоми в неї вже три дні висока температура та болі в тілі. Тож вона вирішила відпочити та набратися сил перед серією турнірів на ґрунті.

Окрім Miami Open, Костюк пропустить і матч кваліфікації на Кубок Біллі Джин Кінг за збірну України. 12-13 квітня наша команда у США гратиме з румунками.