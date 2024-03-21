Бразильський суд залишив у силі обвинувальний вирок екснападнику "Мілана" Робінью у справі про згвалтування

Бразильський суд залишив у силі обвинувальний вирок італійського суду проти колишнього нападника “Мілана” та збірної Бразилії Робінью у справі про зґвалтування, пише The Guardian.

Колишній зірковий гравець повинен відбувати свій дев'ятирічний термін ув'язнення в Бразилії.

У 2017 році міланський суд визнав Робінью та п'ятьох інших бразильців винними в груповому зґвалтуванні жінки у 2013-му після того, як напоїли її алкоголем на дискотеці.

Вирок підтвердив апеляційний суд у 2020 році та Верховний суд Італії у 2022-му.

40-річний футболіст, повне ім'я якого − Робсон де Соуза − живе в Бразилії й завжди заперечував звинувачення.

Бразилія зазвичай не екстрадує своїх громадян, тому минулого року Італія звернулася з проханням, щоб Робінью відбував тюремне ув'язнення у своїй країні.

Адвокат спортсмена після суду заявив, що Робінью здасться владі, коли буде офіційно повідомлено про рішення.

Бразильський суд не відновлював дискусій щодо суті вироку, зосередившись лише на тому, щоб перевірити, чи вирок в Італії дійсний у Бразилії. Однак Робінью сподівається, що суд розгляне італійську справу по суті. “Мене несправедливо засудили в Італії за те, чого не було”, − сказав він.