>
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
Favbet
Favbet
ГоловнаСпорт

Бразильський суд залишив у силі обвинувальний вирок екснападнику "Мілана" Робінью у справі про згвалтування

Колишній зірковий гравець повинен відбувати свій дев'ятирічний термін за ґратами в Бразилії.

Бразильський суд залишив у силі обвинувальний вирок екснападнику "Мілана" Робінью у справі про згвалтування
Фото: EPA/UPG

Бразильський суд залишив у силі обвинувальний вирок італійського суду проти колишнього нападника “Мілана” та збірної Бразилії Робінью у справі про зґвалтування, пише The Guardian.

Колишній зірковий гравець повинен відбувати свій дев'ятирічний термін ув'язнення в Бразилії.

У 2017 році міланський суд визнав Робінью та п'ятьох інших бразильців винними в груповому зґвалтуванні жінки у 2013-му після того, як напоїли її алкоголем на дискотеці.

Підписуйтесь на наш Google News

Вирок підтвердив апеляційний суд у 2020 році та Верховний суд Італії у 2022-му.

40-річний футболіст, повне ім'я якого − Робсон де Соуза − живе в Бразилії й завжди заперечував звинувачення.

Бразилія зазвичай не екстрадує своїх громадян, тому минулого року Італія звернулася з проханням, щоб Робінью відбував тюремне ув'язнення у своїй країні.

Адвокат спортсмена після суду заявив, що Робінью здасться владі, коли буде офіційно повідомлено про рішення. 

Бразильський суд не відновлював дискусій щодо суті вироку, зосередившись лише на тому, щоб перевірити, чи вирок в Італії дійсний у Бразилії. Однак Робінью сподівається, що суд розгляне італійську справу по суті. “Мене несправедливо засудили в Італії за те, чого не було”, − сказав він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies