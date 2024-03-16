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Єрмак провів телефонну розмову з головним радником президента Бразилії Аморімом

Дипломати обговорили підготовку першого Глобального саміту миру у Швейцарії.

Єрмак провів телефонну розмову з головним радником президента Бразилії Аморімом
Андрій Єрмак
Фото: Андрій Єрмак, Telegram

В подовження діалогу з країнами Глобального Півдня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головним радником Президента Федеративної Республіки Бразилія Селсо Аморімом.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

Співрозмовники обговорили підготовку першого Глобального саміту миру у Швейцарії.

Як розповів Андрій Єрмак, Україна активно працює над залученням до участі в установчому саміті якомога ширшого кола країн, які поважають міжнародне право й Статут ООН, принципи суверенітету й територіальної цілісності України.

Глава Офісу президента наголосив на важливості участі якомога більшої кількості держав задля напрацювання їхніми лідерами спільного рішення щодо справедливого завершення війни та відновлення сталого миру в Україні.

Андрій Єрмак також поінформував співрозмовника про останні обстріли Росією цивільної інфраструктури України, зокрема житлового району Одеси, внаслідок чого загинуло понад півтора десятки людей. Серед жертв, зокрема, й рятувальники, які прибули для надання допомоги постраждалим від російської атаки. 

Також керівник Офісу Президента наголосив на важливості забезпечення вільного судноплавства в Чорному морі та функціонування "зернового коридору" для глобальної продовольчої стабільності.

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